Paulinho vai assinar

Paulinho está a um passo de se tornar reforço do Boavista na nova temporada. O médio brasileiro, de 22 anos, vai assinar contrato com o emblema axadrezado durante o dia de hoje, segundo apurou o nosso jornal, depois de já ter sido trocada a documentação entre o Boavista e o Sporting. O vínculo com as panteras será válido por três épocas, conforme Record tinha avançado na edição do passado domingo.

Paulinho dá, assim, o salto para o escalão maior do nosso futebol, depois de se ter destacado na última temporada ao serviço da equipa sub-23 do Sporting. Foi utilizado em 32 desafios da Liga Revelação e, inclusive, apontou quatro golos ao longo da campanha. Os leões, recorde-se, não exerceram a opção de compra do passe de Paulinho.

O técnico Lito Vidigal vai receber um médio de características ofensivas e que se formou nas escolas do Fluminense.