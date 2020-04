Paulo Sousa é o melhor defesa direito da história do Boavista

Paulo Sousa, com 45,2 % dos votos, foi eleito o melhor defesa-direito da história do Boavista, numa votação online que decorre durante todo este mês de abril para o Melhor Onze dos axadrezados.





Na lista dos cinco nomeados para a posição de lateral-direito seguiram-se Frechaut (18,6%), Rui Casaca (13,6%), Queiró (12,6%) e Jaime Alves (10%).Paulo Sousa, agora com 53 anos, é natural de Vila Nova de Gaia e começou a carreira no Leixões, passando ainda pelo Maia antes de ingressar no Boavista, onde esteve precisamente uma década, de 1990 a 2000, acumulando um total de 312 jogos pelos axadrezados e com quatro conquistas: duas Taças de Portugal e duas Supertaças.Refira-se que Alfredo Castro já vencera a votação para o melhor guarda-redes da história do Boavista. Com 46,3% dos votos, o atual treinador dos guarda-redes do plantel, ficou à frente de Ricardo, seguindo-se os nomes de William, Botelho e Matos. Alfredo esteve 14 épocas como atleta e já vai em 25 no total ligado ao clube.Neste momento, decorre a votação para o melhor defesa-esquerdo dos axadrezados e os nomeados são: Nelo, Mário Silva, Quevedo, Caetano e Taí.