Perdigão é reforço do Boavista até 2020

Perdigão é oficialmente reforço do Boavista , confirmando-se, assim, a notícia avançada porna sua edição impressa desta terça-feira.O extremo brasileiro chega ao Bessa proveniente do Chaves e fica nos axadrezados a título definitivo, assinando um contrato válido até ao final da temporada de 2019/20.Em declarações aos meios oficiais do clube, Perdigão assumiu estar muito satisfeito com esta mudança. "Estou muito feliz por assinar com um grande clube português, um clube histórico. Vim para ajudar a equipa a atingir os objetivos e estou muito grato pela oportunidade. Espero contribuir o melhor possível", referiu.O dianteiro, recorde-se, encontra-se a cumprir a oitava temporada em Portugal, país no qual já representou o Tourizense, o Sp. Braga B, o Famalicão, o Aves e o Chaves. Ao serviço do emblema transmontano, onde chegou em janeiro de 2016, Perdigão realizou um total de 107 partidas e marcou 13 golos.