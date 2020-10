Plano de Javi García era voltar a Portugal

Javi García concedeu uma entrevista à ‘Marca’, onde o experiente médio espanhol falou do regresso a Portugal como algo que já estava nos seus planos. “Queria muito voltar a viver aqui e a competir na Liga portuguesa. Os anos em que estive em Lisboa foram os melhores a nível desportivo e pessoal. Foram três anos maravilhosos e tinha muita vontade de regressar”, registou Javi García, referindo-se naturalmente ao tempo em que esteve no Benfica, deixando ainda uma nota sobre a Liga NOS, que é “muito competitiva, com grandes jogadores e está a crescer muito”.

Os axadrezados começaram ontem a preparar o jogo com o V. Guimarães. Elis e Yusupha estão em dúvida, devido a problemas musculares.