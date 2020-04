Plantel axadrezado regressa aos treinos a 4 de maio

O plantel do Boavista vai regressar aos treinos no dia 4 de maio. Neste momento, o grupo continua a cumprir um período de férias que dura oficialmente até ao dia 3 de maio, mas já está completamente definida a forma como a equipa vai voltar ao ativo, depois de uma primeira fase de abordagem à paragem da competição com várias sessões de trabalho caseiras e que a equipa técnica acompanhou através da aplicação zoom, sempre com a supervisão também do departamento médico, em função da crise de saúde pública provocada pela pandemia Covid-19.





Os jogadores axadrezados ficaram a conhecer os planos da equipa técnica e da direção na sequência das negociações que levaram ao total acordo entre as partes para repartir o esforço financeiro provocado pela Covid-19, com o corte nos vencimentos até ao final da época, uma notícia divulgada em exclusivo pelo nosso jornal.Recorde-se que o entendimento agradou ao plantel porque assegura a devolução das verbas retidas sem quaisquer condições. Os vencimentos dos próximos três meses (abril, maio e junho) serão reduzidos a metade no imediato, mas com a parte retida a ser devolvida logo nos primeiros três meses da temporada oficial de 2020/21.