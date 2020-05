Plantel retoma plena atividade

O Boavista arranca na manhã desta segunda-feira a preparação para a reta final da Liga e que tem jogos previstos para o final do mês.





A 'oficina' do Bessa reabre bem cedo com o plantel dividido em vários grupos, seguindo alguns logo para os testes à Covid-19.Ao mesmo tempo, outros grupos vão cumprindo o plano de treinos individualizados que foi idealizado pela equipa técnica, de modo a que os dois relvados disponíveis, incluindo o de treinos, sirvam para todos e em diferentes horários, respeitando-se assim as normas que estão estipuladas no próprio plano de retoma que a Liga Portugal enviou para todos os clubes.Refira-se que o plantel às ordens de Daniel Ramos estará na máxima força, uma vez que nenhum jogador saiu da cidade do Porto durante o último mês e meio de recolhimento, sendo que também os brasileiros Lucas e Marlon Xavier já recuperaram das lesões que sofreram quando a competição parou no início de março.