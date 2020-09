Porozo e Nathan são os próximos a reforçar o Boavista

Jackson Porozo e Nathan são os próximos reforços a ser confirmados oficialmente no Bessa. Porozo é um defesa-central equatoriano que há muito está garantido pelos axadrezados, mas teve de adiar a viagem para o Porto. O ex-Santos tem 20 anos e já acertou um contrato até 2025, tal como Nathan. O defesa-direito de 19 anos chega do Vasco da Gama, mas nesta primeira época ainda emprestado pelo clube brasileiro e a troco de 200 mil euros, sendo que os axadrezados ficam depois com uma cláusula de compra obrigatória no valor de 1,1 milhões.