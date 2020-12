Possível venda do Lille não afeta o Boavista: investidor está de pedra e cal

As notícias que vieram a público esta quarta-feira sobre a eventual venda que Gérard Lopez poderá levar a cabo relativamente à parte que detém no Lille não abalam em nada o projeto em curso no Boavista. O investidor está de pedra e cal no projeto dos axadrezados, encontrando-se totalmente comprometido com os boavisteiros.





Todas as obrigações que detém no papel de acionista maioritário da SAD estão a ser devidamente cumpridas, não existindo qualquer pespetiva de alteração neste campo. O empresário hispano-luxemburguês está bastante entusiasmado com o projeto boavisteiro, pelo que a saída de cena do Lille não terá qualquer tipo de relevância dentro do universo boavisteiro. Até porque ambos os projetos são autónomos.As razões que estarão na origem da possível venda da maioria do capital do Lille prendem-se com algumas dificuldades financeiras do clube, provocadas pela pandemia. Sem o dinheiro das transmissões televisivas, há também uma exigência do fundo de pensões americano Eliott em ser ressarcido em 130 milhões, após ter ajudado na compra do clube, emprestando 225 milhões de euros. Por esta altura, o Merlyn Partners, fundo luxemburguês, é quem está na linha da frente para adquirir a maioria das ações do Lille.