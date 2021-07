Primeiro teste teve volume de Tomás Couto

O primeiro teste da era de João Pedro Sousa realizou-se ontem no Estádio do Bessa e terminou com um empate a uma bola, frente ao Leixões. Tomás Couto, médio de 20 anos que é um produto da casa e filho de Jorge Couto, ex-internacional português e membro da equipa técnica axadrezada, foi o autor do golo das panteras, ao passo que Marciano, guineense de 17 anos, marcou pelo Leixões. João Pedro Sousa teve a oportunidade de avaliar o desempenho de 23 jogadores nas duas partes de 35 minutos de um jogo-treino que já contou com a participação do francês Adil Rami.

Entretanto, na Holanda foi noticiado o interesse do Boavista no guardião Alireza Beiranvand, internacional iraniano de 28 anos, e na Turquia está a ser divulgado o regresso de Fabiano Leisman, central brasileiro que representou o xadrez em 2019/20.