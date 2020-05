Primeiro treino coletivo já teve tática

O regresso dos treinos coletivos ao Bessa teve já uma componente tática, notando-se a preocupação de Daniel Ramos em recuperar rapidamente as rotinas da equipa, trabalhando os comportamentos defensivos e ofensivos na primeira oportunidade que teve para isso nos últimos tempos, desde março mais precisamente, altura em que o campeonato parou.





Com todos os resultados novamente negativos dos últimos testes à Covid-19, realizados na última quarta-feira, os comportamentos dos axadrezados fora do relvado não mudaram, mantendo-se o uso de máscaras sempre quando não há exercícios e os cuidados de higiene e segurança nos corredores e exterior do Bessa.Registe-se que o Boavista, conforme o calendário divulgado esta sexta-feira pela Liga Portugal, já sabe que vai voltar a jogar no dia 6 de junho, recebendo o Moreirense, a partir das 21.15 horas.