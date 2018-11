Processo Especial de Revitalização da SAD aprovado por maioria

O Boavista anunciou esta segunda-feira que o Processo Especial de Revitalização da SAD foi aprovado pela esmagadora maioria dos credores, após "discretas mas aturadas diligências e negociações havidas", que se concluíram com "enorme sucesso".Através de comunicado, o emblema axadrezado informou que chegou a acordo com as "entidades públicas" para o pagamento em "150 prestações mensais (com reduções substanciais de juros e outros encargos), e também de 150 meses nos demais Credores (mas com 30 meses de carência, e conforme as classes respectivas com redução total de juros e outros encargos, e redução de parte do próprio capital)".Ainda de acordo com a nota emitida pelo Boavista, este é um passo "firme e decisivo no sentido da ansiada restruturação financeira global" da sociedade, que cria, de resto, "as condições para, de forma sustentada, ponderada e sem precipitações, se avaliar a eventualidade de investimento por Grupos Internacionais credíveis na Boavista SAD".Apontando um "momento histórico", os axadrezados assinalam ainda que este é mais um "obstáculo" ultrapassado para a "efetiva recuperação do Grupo Boavista".