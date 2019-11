Professor Neca: «Não há equipa em Portugal mais bem trabalhada que o Boavista»

Perante a ausência de Lito Vidigal, que se encontra suspenso pela FPF, tem sido o professor Neca a comandar a equipa do Boavista e a realizar as antevisões. Este domingo, o experiente treinador destacou o grande trabalho que tem sido feito pela equipa axadrezada, que é a única sem derrotas na Liga NOS."A grande vantagem do Boavista é a consciência do que vale e do que podemos fazer. Esta equipa tem um conjunto de profissionais de excelência, que trabalham muito todos os dias, etermos técnicos e táticos. É uma equipa muito bem organizada. E podemos usar as palavras sem qualquer receio: em organização e em estratégia, não há equipa em Portugal mais bem trabalhada que o Boavista. E isso é devido à inteligência e capacidade dos jogadores e do trabalho e dedicação de toda a estrutura, que percebe que é possível fazer muito com pouco. E aqui refiro-me ao orçamento. Repito, nenhuma equipa em Portugal está mais otimizada que o Boavista", defendeu Neca."Isto é uma linha de trabalho que tem de ser realçada, pois o Boavista tem vindo a crescer progressivamente. Só um clube com esta história e dimensão é capaz de reagir à erosão de um tempo que já passou", afirmou.Ora, o Boavista soma três vitórias e seis empates neste campeonato, sendo que a série de invencibilidade dura desde a época passada, uma vez que a pantera fechou a Liga 2018/19 com quatro vitórias seguidas. "Está acima de todas as expectativa... Mas em relação a nós, que sabemos o que fazemos todos os dias, a nós não surpreende", assumiu.O Boavista joga esta segunda-feira em Setúbal, diante do Vitória, que vive uma fase de transição a nível técnico. "O Meyong é uma personalidade vitoriana, que os vitorianos gostam. E o V. Setúbal é uma equipa muito segura e que, em casa, ainda não perdeu para o campeonato. Só perdeu para Benfica e FC Porto. Vai ser uma equipa que nos trará problemas e dificuldades", afirmou Neca.