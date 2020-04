Projeto Boavista LAB quase concluído

A formação do Bessa anunciou esta sexta-feira que o projeto Boavista LAB está quase concluído.





Trata-se de um espaço multidisciplinar no seio do Estádio do Bessa que tem como principal objetivo tirar partido do conhecimento adquirido pelos vários responsáveis axadrezados nas áreas das ciências do desporto e da medicina desportiva para potenciar os jogadores profissionais bem como da formação.Concretamente o desenvolvimento das qualidades físicas, maximizando a taxa de participação nas atividades desportivas e reduzindo o risco de lesão associado à modalidade, além de garantir bem estar a longo prazo."Queremos garantir que todos os escalões da nossa formação tenham um planeamento estratégico delineado, desenvolvendo-os atleticamente a longo prazo, aproximando a ciência atual à prática desportiva", elucidou o Boavista.O projeto é da autoria de Miguel Cid, secretário técnico axadrezado com formação em ciências do desporto, juntamente com Paulo Santos, fisiologista da equipa principal e mestre em ciências do desporto que ficará responsável pela coordenação técnica do LAB."Pressentindo uma oportunidade única para tornar realidade uma valência que nos permite colocar o Boavista na vanguarda do que está a ser desenvolvido nesta área, a ideia foi exposta ao diretor desportivo Fary Faye, que de imediato percebeu a importância e tomou iniciativa de apresentar esta possibilidade ao presidente Vitor Murta, que, tendo iniciado a reestruturação e reformulação do futebol de formação juntamente com a sua estrutura, deu luz verde, tornando o Boavista LAB uma realidade ao serviço da instituição", esclareceram ainda os axadrezados.