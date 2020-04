Quatro juniores promovidos à equipa principal do Boavista

Os avançados Tiago Morais, Paulo Malheiro e Leonardo Silva, jovens de 17,19 e 17 anos, respectivamente, bem como o médio Francisco Pereira, também de 17 anos, foram promovidos à equipa principal, pelo que vão trabalhar sob orientação do técnico Daniel Ramos até ao final da temporada.





O ponto final em todas as competições não profissionais decretado pela FPF em função da pandemia da covid-19 contribui para antecipar o processo de avaliação destes quatro juniores, mas também é compatível com a aposta na valorização da formação que a administração axadrezada tem vindo a defender.Política, de resto, que mereceu destaque no Football Observatory com o estudo que revela que os axadrezados são a segunda equipa do nosso principal escalão com a maior percentagem de jovens entre os 15 e os 21 anos que estiveram ligados ao clube nos últimos três anos e que jogaram no período compreendido entre julho de 2019 e março de 2020.