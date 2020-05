Quatro sub-17 seguros para o futuro

Berna, Martim, Rui e Morais estão agora vinculados ao Boavista até 2022, sendo este "mais passo na valorização da formação do clube", conforme vincaram os axadrezados na sua página do Facebook.





Todos faziam parte da equipa de sub-17 do clube do Bessa, sendo que Berna, um médio, Martim, que é defesa-central, o lateral-esquerdo Rui e o avançado Morais, assinaram um contrato de formação já com uma opção de o prolongarem para quando tiverem idade de assinar um vínculo profissional.