Rafael Costa assume titularidade

A única certeza neste momento é de que Jorge Simão está obrigado a mexer no meio-campo, tendo em vista a receção de sábado à noite ao V. Guimarães. Tudo em função do castigo de David Simão, que acumulou o 5º amarelo em Alvalade, sendo que Rafael Costa se assume por agora como a principal alternativa do treinador, até pelo que se tem visto desde o início da época.

Com efeito, o brasileiro de 27 anos tem sido uma espécie de arma secreta, ao ponto de ser sempre aposta a partir do banco de suplentes nos últimos 9 jogos quando o Boavista leva 10 jogos oficiais. Ou seja, Rafael Costa só foi titular na primeira amostra, no confronto da Allianz Cup na Choupana, frente ao Nacional, podendo agora voltar a essa condição no campeonato, depois de entrar bem perto do fim da 1ª parte em Alvalade a render o capitão Idris.

O médio que na época passada esteve no Moreirense é o mais semelhante no grupo a David Simão, mas as alterações na equipa podem ser ainda mais profundas.

Registe-se que Jorge Simão ainda não sabe se vai poder voltar a contar com Carraça, habitual defesa-direito mas que também joga no miolo, a recuperar de uma lesão muscular. Falcone, Sparagna e Yusupha também continuam no posto clínico.