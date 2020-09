Rafael Leão rendido a Angel Gomes: «Veio trazer brilho ao campeonato português»

Angel Gomes estreou-se este sábado em jogos oficiais pelo Boavista. O jovem internacional sub-20 inglês, filho de Gil Gomes, campeão do Mundo sub-20 por Portugal, esteve em destaque no empate (3-3) diante do Nacional, ao contribuir com duas assistências para golos dos axadrezados.

A exibição do ex-Manchester United, que se encontra nas 'panteras' por empréstimo de uma temporada do Lille, não passou despercebida a Rafael Leão. O jovem avançado português do AC Milan recorreu às redes sociais para tecer alguns elogios ao médio axadrezado. "Angel Gomes veio trazer brilho ao campeonato português", escreveu.