Rafael Lopes deixa Boavista para jogar nos polacos do Cracóvia

O avançado português Rafael Lopes, que representou esta época o Boavista, vai regressar ao estrangeiro para jogar no Cracóvia nas duas próximas temporadas, anunciou esta quarta-feira o clube polaco de futebol no seu site oficial.O jogador português, de 27 anos, formado no Esposende e no Varzim, marcou apenas três golos em 28 jogos pelos axadrezados na época 2018/19.Esta não é a primeira experiência de Rafael Lopes no estrangeiro, uma vez que já representou os cipriotas do Omonia, em 2017/18, tendo também envergado a camisola de vários clubes portugueses, como o Vitória de Setúbal, Moreirense, Penafiel, Académica e Desportivo de Chaves.O Cracóvia ficou em quarto lugar no campeonato polaco e vai disputar as eliminatórias de acesso à Liga Europa na próxima temporada.