Rami ainda deseja a Ligue 1

Rami confessou o objetivo de regressar ao futebol francês, mas mostrou-se muito agradado com a experiência que está a viver no Bessa. “Quero mostrar no Boavista do que ainda sou capaz. O meu plano é ficar aqui uma ou duas épocas, mas ainda desejo ajudar um clube francês na Ligue 1. Não tenho dúvidas de que ainda posso vir a ser útil”, registou o experiente defesa-central em entrevista à GQ francesa.

“O Dijon demonstrou interesse, mas depois houve complicações por causa do salário. O desafio no Boavista, por agora, preenche-me e é bem aliciante. O mais importante era voltar a jogar”, disse ainda Rami.

Entretanto, Paulinho tem sido reavaliado diariamente. A entorse no tornozelo esquerdo não se revelou tão grave, mas o brasileiro está em dúvida para o jogo com o Belenenses SAD.