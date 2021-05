Rami: «Ajudei o Boavista, mas o clube também me ajudou muito»

Após o final do encontro em que o Boavista assegurou a permanência na Liga NOS, Rami não escondeu a emoção e, em lágrimas, mostrou-se muito agradecido ao clube pela aposta feita em si.





"Tenho a sorte de já ter sido campeão do mundo e de ter vencido a Liga Europa. Não sou português nem do Boavista, mas conheci o clube e o coração que os adeptos têm. Foi um ano complicado para mim, vim de um ano sem jogar e tive muitas lesões, mas o senhor Luís Campos mostrou muita confiança em mim. Felizmente consegui ajudar a equipa, mas o Boavista também me ajudou muito a mim. Agradeço ao Luís Campos, ao Boavista e à minha família", referiu o experiente jogador.Na presente temporada, o internacional francês, de 35 anos, alinhou em 22 encontros.