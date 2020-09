Rami em estreia absoluta no Boavista

Vasco Seabra não poderá contar com Chidozie no duelo frente ao FC Porto e irá lançar o sonante reforço Adil Rami para a vaga deixada em aberto pelo nigeriano. O campeão do Mundo vai estrear-se pelos axadrezados, depois de não ter sido convocado para o jogo frente ao Nacional, na primeira jornada, por estar ainda à procura da melhor forma física.

Esta será, ao que tudo indica, a única alteração que Vasco Seabra irá promover em relação ao jogo com os madeirenses. De resto, há mais dois reforços que estão na calha para se estrearem na convocatória axadrezada. São eles Elis e Seba Pérez, que já trabalharam integrados toda esta semana e devem, por isso, ser opção a partir do banco. Yusupha será baixa para este embate, por estar lesionado.