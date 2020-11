Rami está apto e até marcou de baliza a baliza

O Boavista anunciou de forma muito original a total recuperação de Rami e respetiva disponibilidade do francês para o jogo de domingo da Taça de Portugal, em Vizela. Os axadrezados divulgaram um vídeo do treino matinal de ontem, em que se vê Rami a marcar um golo que seria claro candidato ao Prémio Puskas, se fosse num jogo oficial. O central, de 34 anos, recebeu a bola de Jackson Porozo e arriscou, faturando quase de baliza a baliza e deixando o equatoriano a bater palmas... Rami está fora das opções desde o 19 de outubro, quando saiu, logo aos aos 6 minutos, do jogo frente ao V. Guimarães com uma lesão muscular.

Registe-se que, ao mesmo tempo, os axadrezados também acabaram por anunciar que o novo relvado de treinos do Bessa, onde futuramente vai jogar a equipa de sub-23, também já está pronto a ser utilizado.