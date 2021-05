Rami faz mira ao Sporting: «Já ganhei títulos e sei que será um jogo de muito stress para eles»

O Boavista desloca-se a Alvalade na próxima terça-feira em zona perigosa da tabela e sabendo de antemão que pode ser o jogo do título para o Sporting. Do alto da experiência de campeão do Mundo, Rami dá a receita.





"Vamos ao Sporting e no futebol tudo pode acontecer. Vamos sofrer mas também vamos lutar até ao final. Acredito sempre que podemos fazer um bom resultado em casa do Sporting, sou um competidor e vou lutar até ao final", atirou o central, completando: "Vai ser um jogo complicado, mas para eles também. Na minha carreira já ganhei títulos e sei que vai ser um jogo de muito stress para eles. Temos de entender isso. Vamos lutar primeiro para o nosso Boavista. A mim é-me igual que eles sejam campeões ou não. Tenho de pensar primeiro no Boavista e na nossa situação."Sobre o empate com o Tondela, Rami elogiou a atitude da equipa e lamentou alguns erros individuais que impossibilitaram o regresso às vitórias. "Fizemos um bom jogo, com caráter e atitude. Temos qualidade e coração, mas há uma coisa que não se pode mudar: a equipa é muito jovem e em cada jogo aprendemos mais. Não temos muita experiência e pagamos por isso. Temos de parar de dar prendas aos adversários, em cada jogo damos algo aos outros e isso é difícil de aceitar."