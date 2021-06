Rami lança candidatura aos Jogos Olímpicos

Adil Rami ofereceu-se para integrar a seleção francesa nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Internacional francês em 36 ocasiões e campeão do Mundo em 2018, o defesa-central do Boavista, com quem ainda tem mais um ano de contrato, mostrou-se sensível para ajudar Sylvain Ripoli, o selecionador que tem sentido muitos entraves para elaborar a lista final.





Tudo porque os clubes têm o poder de vetar a convocatória dos seus jogadores para esta competição, pois a mesma não está sob a égide da FIFA ou UEFA, por exemplo. Caso se concretize o desejo de Rami, a situação terá obviamente que ser analisada pelos responsáveis do Boavista, pois o experiente defesa ficaria indisponível para o clube no início da temporada. Neste momento, o problema não se coloca, tratando-se apenas de uma sugestão do jogador e que até surpreendeu os axadrezados...Certo é que Rami não deixou dúvidas sobre o assunto nas declarações que fez à rádio RCM. "Amo o meu país e sei que posso acrescentar algo mais à equipa. Se eu colocar lá o pé, chegaremos à final. Ouvi dizer que faltam jogadores para os Jogos Olímpicos e, por isso, aproveito para lançar a minha candidatura. É uma equipa jovem e tenho caráter para os supervisionar", registou o central de 35 anos e citado pelo L'Équipe.Registe-se que os Jogos Olímpicos de Tóquio decorrem de 21 de julho a 7 de agosto e cada seleção pode apresentar três jogadores com idades superiores a 23 anos.