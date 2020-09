Rami: um campeão do Mundo na órbita do Bessa

Já foi campeão do Mundo pela França, campeão pelo Lille e ao lado de Ricardo Costa, agora diretor desportivo dos axadrezados, e vencedor da Liga Europa no Sevilha. Trata-se de Rami, um experiente central de 34 anos, com uma carreira que fala por si e que ficou também famoso por ter sido o namorado de Pamela Anderson, mas isso é outra história...





A que interessa para este caso é que o Boavista estará muito perto de assegurar a contratação do internacional francês, segundo escreve na sua edição de hoje o "La Voix du Nord".O jornal francês vai ao detalhe de explicar que Rami esteve quase a assinar pela Reggina, da segunda divisão de Itália, mas a intervenção de última hora de "alguém" ligado ao Lille mudou tudo, apresentando-lhe esta hipótese de ingressar no Boavista e na 1ª Liga de Portugal. Aliás, segundo os franceses, o experiente central já está mesmo no Porto para assinar pelo Boavista.O "La Voix du Nord" acrescenta que Rami aterrou no Porto esta quinta-feira à noite e fará os obrigatórios testes médicos durante a tarde desta sexta-feira, podendo ser apresentado ao final da tarde de hoje.A confirmar-se a notícia, algo quetentou junto dos axadrezados mas até ao momento sem resposta, este será o sexto campeonato que Rami experimenta, depois de Espanha (Valência e Sevilha), Itália (AC Milan), França (Lille e Marselha), Turquia (Fenerbahçe) e Rússia (Sochi). Na última época, após deixar o Marselha, Adil Rami dividiu-se entre Fenerbahçe e Sochi. Fez sete jogos pelos turcos e nenhum pelos russos, onde provocou grande polémica.