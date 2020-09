Rami oficializado: «Espero ganhar muitos jogos e, por que não, ir à Liga dos Campeões»

Rami é reforço do Boavista. O internacional francês, de 34 anos, assinou um contrato de duas épocas com os axadrezados e o clube do Bessa, onde chega cheio de ambição.





"Estou muito feliz por estar neste clube histórico. Quero ganhar muitos jogos e, por que não, qualificar o Boavista para a Liga dos Campeões"A contratação de um defesa-central experiente que estava nos planos dos responsáveis do Bessa fica assim concretizada, sendo que Bruno Alves também chegou a ser hipótese, mas a intervenção do Lille acabou por ser decisiva neste particular.Adil Rami foi campeão francês precisamente no Lille, em 2010/11, junto de Ricardo Costa, agora diretor desportivo dos axadrezados. O central foi também campeão do Mundo pela França, em 2018, e venceu ainda a Liga Europa com o Sevilha, em 2016/17.Este será o sexto campeonato que Rami experimenta, depois de Espanha (Valência e Sevilha), Itália (AC Milan), França (Lille e Marselha), Turquia (Fenerbahçe) e Rússia (Sochi). Na última época, após deixar o Marselha, Adil Rami dividiu-se entre Fenerbahçe e Sochi. Fez sete jogos pelos turcos e nenhum pelos russos.