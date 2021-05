Rami perdeu chance de marcar com Samuel fora da baliza e explicou: «Pensei que era o árbitro»

Adil Rami teve nos pés uma oportunidade de ouro para fazer o segundo golo do Boavista no jogo com o Portimonense e, assim, dar o definitivo descanso aos axadrezados na partida, mas a verdade é que acabou por deixar fugir essa chance.





Após um pontapé de canto a favor dos algarvios, no qual Samuel, guardião do Portimonense, subiu à área axadrezada, Rami ficou com a bola e com a oportunidade de galgar terreno até à baliza contrária, mas acabou por ser apanhado pelo próprio Samuel.No final, quando questionado sobre a razão para não ter tentado o remate, o defesa-central explicou."Pensava que quem estava à minha direita era o árbitro, não o guarda-redes. Por isso é que não fui mais rápido. Se soubesse, tinha feito golo", referiu, entre risos.Sobre o jogo, Rami revelou-se feliz pela vitória e apontou baterias à última jornada. "Perdemos muitos pontos este ano e tínhamos de dar a volta. Somos uma equipa que tem coração. Dependemos só de nós. O nosso inimigo somos nós. Sem medo. Vamos fazer um grande jogo em Barcelos para continuar na 1.ª Liga", concluiu.