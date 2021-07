Rami só espera resultado do teste à Covid-19

Rami só espera o resultado ao teste à Covid-19 para poder começar a época 2021/22, tal como Record anunciou na sua edição de hoje.





O internacional francês está de regresso ao Porto e pode treinar-se já esta terça-feira com o plantel, desde que o resultado seja obviamente negativo.Rami pediu uma semana extra de férias aos responsáveis axadrezados, por razões familiares, mas cumpriu um plano de treinos e fez questões de o publicitar no seu instagram. O central, de resto, teve vários problemas musculares na sua primeira época em Portugal, mas ultrapassou essa fase com a ajuda de um 'personal trainer', pelo que o trabalho que tem de fazer na pré-época requer naturais cuidados para evitar recaídas nesse aspeto.O experiente de defesa de 35 anos, campeão do Mundo pela França em 2018, tem ainda mais um ano de contrato com os axadrezados e terminou a época 2020/21 em alta, assumindo a braçadeira de capitão da equipa e com uma postura que foi considerada decisiva para a permanência e que muito agradou aos adeptos boavisteiros.