Rami sujeito a reavaliação

Rami sentiu um desconforto muscular ao nível da coxa direita e, dado o seu histórico recente, a saída imediata do relvado do Dragão foi a decisão mais sensata. O internacional francês vai ser reavaliado, mas neste momento está em dúvida para o jogo de sexta-feira, que abre a jornada 20, frente ao Moreirense, onde está previsto o regresso de Chidozie ao onze.

Entretanto, Nuno Santos mostrou-se “orgulhoso pela exibição” da equipa no Dragão. “Num jogo difícil, fomos à luta com ambição, união e força. Queríamos e merecíamos mais. Lutaremos desta forma até ao final”, escreveu no seu Instagram, reforçando a “honra” por ter usado a braçadeira de capitão.