Reavaliar Show e Javi García

Javi García e Show falharam o jogo frente ao Belenenses SAD. O médio espanhol lesionou-se no treino de sexta-feira, ao passo que o angolano contraiu um problema físico no sábado. Ambos serão reavaliados nos próximos dias, estando, para já, em dúvida para o encontro com o Rio Ave. Para esse jogo, Angel Gomes é baixa garantida, por ter sido expulso.

Quem regressou à competição no Jamor foi Nuno Santos, que não jogava praticamente há um mês, tendo sido utilizado a partir do banco.