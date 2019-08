Recolher energia do Bessa e continuar a gerar pontos

O Boavista venceu as últimas quatro jornadas da época passada, bateu o Aves e empatou em Guimarães no arranque deste campeonato, pelo que o treinador Lito Vidigal foi perentório a assumir que "o objetivo para a receção ao Paços de Ferreira é tirar proveito do apoio do público e realizar o 7º jogo consecutivo a pontuar".





"Queremos dar mais um passo no nosso processo de crescimento e os jogadores sabem que estarão sempre mais perto de vencer se forem solidários e apresentarem a mesma mentalidade competitiva dos últimos desafios", resumiu o responsável axadrezado, convicto das dificuldades que os pacenses vão proporcionar: "O Paços de Ferreira precisa de pontos, pelo que o desenrolar não será fácil, mas jogamos em casa e tentaremos assumir o desenrolar se o adversário o permitir, até porque os adeptos são a nossa mais-valia. Não só porque ajudam a empurrar a equipa para a frente quando as coisas não estão a correr bem, mas também porque os jogadores ficam sempre mais focados nas exigências."