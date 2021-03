Reggie Cannon aprende muito com Javi García e Rami

Reggie Cannon concedeu uma extensa entrevista ao inglês ‘The Guardian’ , onde o lateral do Boavista abriu o jogo sobre várias facetas da sua carreira e vida, voltando a reforçar a “excelente aposta” que fez ao aceitar esta aventura no futebol europeu e registando estar ainda num processo de aprendizagem, onde entram também os jogadores mais experientes do plantel como o espanhol Javi García e o francês Rami.

“São jogadores como Javi e Rami, que já fizeram muito no futebol e tiveram experiências nos melhores clubes do Mundo, que estão realmente a ajudar-me para melhorar o meu jogo”, disse Cannon, destacando o internacional francês como “um bom amigo” e que o tem “ajudado muito na adaptação a Portugal”.

No Bessa, Cannon tem curiosamente perdido nos últimos tempos algum do estatuto conquistado, deixando de ser um titular indiscutível no lado direito da defesa. “O novo treinador desafia-me muito para fazer as coisas certas e algumas que me deixam mais desconfortável, mas isso é algo que quero para poder desenvolver o meu jogo”, assinalou o internacional norte-americano.