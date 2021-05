'Ativista' Reggie Cannon denuncia insultos racistas

Reggie Cannon, jovem jogador norte-americano do Boavista, denunciou insultos racistas recebidos através das redes sociais.





O defesa, de 22 anos, partilhou nas stories do Instagram as duras mensagens que recebeu. "Seu animal preto e sujo, deixa o nosso clube já se não te empenhas. Odiamos animais no nosso clube, então vá embora agora. Vou garantir que todos te façam sair macaco", divulgou o jogador que logo ilibou os adeptos dos axadrezados."Adeptos do Boavista, sei que não foram vocês. Ele não é de Portugal, aquilo é um português traduzido pelo Google. Não publiquei por essa razão. Publiquei para continuar a mostrar aquilo pelo que nós, atletas de cor, passamos todos os dias. Para trazer a discussão ao de cima", escreveu também nas stories do Instagram.Ao longo da sua ainda curta carreira, Cannon tem sido uma voz ativa contra o racismo, já quando ainda jogava nos Estados Unidos da América. O lateral denuncia pontualmente nas suas redes sociais atos discriminatórios não só relativamente ao desporto, mas também noutros quadrantes sociais.(notícia atualizada às 12h27 com a segunda publicação do jogador sobre os adeptos do Boavista)