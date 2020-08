Reggie Cannon já segue redes do Boavista

Reggie Cannon, internacional norte-americano, é um dos jogadores que está no radar do Boavista para o reforço do plantel para a próxima temporada, tal como Record adiantou na sua edição de ontem. No entanto, no final de contas, o emblema axadrezado não é a única parte desta possível ligação que está atenta ao outro lado.

Na verdade, também o lateral-direito, de 22 anos, do FC Dallas, está a procurar informar-se sobre o clube, utilizando as redes sociais para o efeito. No Instagram, Reggie começou recentemente a seguir o Boavista. Antes, só seguia o FC Dallas e o Barcelona.