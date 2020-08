Reggie Cannon no radar do Boavista

Reggie Cannon, jogador do FC Dallas, é um dos nomes que interessa ao Boavista para o reforço do plantel para a próxima temporada. O lateral-direito norte-americano, de 22 anos, está no radar dos axadrezados para uma posição que está ainda sem dono.





Internacional pelos Estados Unidos da América, Cannon é visto como um valor de futuro e que tem tudo para singrar na Europa.