Reggie Cannon sobe a cotação em mais 1 milhão de euros

Reggie Cannon viu o seu passe reavaliado pelo site Transfermarkt em mais um milhão de euros, estando agora cotado em quatro milhões. As exibições do defesa-direito na primeira época no futebol europeu, ao serviço do Boavista, despertaram o interesse de vários clubes e a SAD axadrezada já teve abordagens de Inglaterra, Itália e Alemanha.

O internacional norte-americano, de resto, garantiu ontem mais uma montra importante, pois está entre os 23 convocados da seleção para a final four da Liga das Nações da CONCACAF.

Cannon vai jogar frente às Honduras do seu companheiro de equipa Elis, no primeiro jogo das meias-finais, dia 4 de junho, em Denver, onde se joga também a outra meia-final da prova entre Costa Rica e México. No próximo domingo, os Estados Unidos defrontam a Suíça, num particular em St. Gallen.