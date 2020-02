Resposta à inércia em Alvalade

A consistência que levou o Boavista a acumular três vitórias consecutivas sem golos sofridos no campeonato (Aves, V. Guimarães e P. Ferreira) não teve reflexos na receção ao Belenenses SAD, mas o treinador Daniel Ramos foi ágil a colocar o dedo na ferida e a garantir uma avaliação cuidada à postura dos jogadores, bem como a resposta em perspetiva para a visita a Alvalade.

"Vamos analisar o desenrolar com cuidado para que não se volte a repetir porque não podemos terminar um jogo com o sentimento de que podíamos ter feito mais e o que eu sinto é que a equipa não foi suficientemente competente nesta partida", comentou Daniel Ramos, ciente do custo elevado que a "apatia inicial" propiciou: "Demorámos a encontrar-nos e realizámos uma primeira parte fraca frente ao Belenenses SAD, pelo que temos de olhar para dentro porque não podemos voltar a facilitar em nada."