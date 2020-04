Reunião para traçar o rumo a seguir

O plantel principal do Boavista, junto da equipa técnica e de todo o staff do futebol do clube reuniu esta 6ª feira da forma possível nesta fase, ou seja através da internet e com a aplicação zoom como ferramente essencial para o efeito.





A ideia foi fazer um ponto de situação para que todos percebam melhor o estado espírito geral dos jogadores e restantes elementos ligados ao clube, traçando-se também um novo plano de treinos para os próximos tempos, uma vez que o período de recolhimento, como já se sabe, será bem superior a um mês e convém que os atletas sigam outras instruções para que, quando se der o regresso, estejam na melhor forma possível em função das circunstâncias.