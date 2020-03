Reymão pronto a ajudar

O passado de Tomás Reymão foi recheado, com passagens por Sporting, Chelsea, Wolverhampton e Fiorentina, mas é no Boavista que o médio quer brilhar, para ajudar o emblema do Bessa a ser o que já foi.

"É um grande orgulho representar um clube histórico como o Boavista. É um clube com um carisma especial que dispensa grandes apresentações. Lembro-me de que quando surgiu a oportunidade, desde logo que a minha preferência foi o Boavista, sem saber quem era o treinador", lembrou o médio.

"O Boavista voltará a ser aquilo que todos ambicionamos. O campeonato português também precisa disso. É um clube que desde o primeiro dia me fez sentir parte da família e o que mais quero é retribuir tudo isso. Tenho de olhar para o que passei para tornar isso em forças para crescer e ajudar o Boavista a atingir coisas boas", sublinhou.