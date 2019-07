O Boavista confirmou esta segunda-feira a contratação de Ricardo Costa. O defesa central deixou o Tondela, equipa que serviu durante duas temporadas, e regressa ao Bessa, vinte anos depois de ter deixado o clube. "É um prazer estar aqui. Consegui o meu grande objetivo que era estar na equipa principal do Boavista", revelou o jogador no vídeo de apresentação.O jogador português não esconde a satisfação: "É um grande prazer e um grande orgulho vestir esta camisola, representar toda esta família e juntos conseguiremos todos os nossos objetivos".O jogador de 38 anos deixou ainda uma mensagem aos adeptos axadrezados: "Contamos com o apoio de todos os sócios, pois sem eles é impossível vencer".