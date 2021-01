Ricardo Costa demite-se do Boavista e diz ter sido agredido por adeptos do clube

Ricardo Costa já não é diretor desportivo do Boavista. A confirmação foi dada pelo próprio clube, que acrescentou, em comunicado, que Fary Faye irá desempenhar este cargo. Segundo Record apurou, o antigo internacional português foi agredido fisica e verbalmente por adeptos ligados ao clube do Bessa, o que motivou o seu pedido de demissão.





Em comunicado enviado à Sport TV, o antigo central - que acabou a carreira no Bessa - justificou este desfecho com "um atentado à integridade física" de que diz ter sido vítima durante o treino. "Hoje abandonei as minhas funções no Boavista FC, após um atentado à minha integridade física no dia de ontem, durante o treino da equipa, por adeptos do clube e já depois de sucessivas ameaças", pode ler-se na missiva de Ricardo Costa. "Não reúno mais condições para continuar no cargo. Desejo o melhor à equipa técnica, aos meus atletas e ao clube, pelo qual sempre tive grande estima e respeito", acrescenta.Fonte da SAD axadrezada condenou o sucedido, em declarações ao nosso jornal: "O Boavista condena e continuará a condenar todo e qualquer ato de violência". No seu site, o emblema portuense também se pronunciou, como pode ler em baixo.Refira-se que ameaças como esta têm sido recorrentes nos últimos tempos no Bessa, com vários destinatários, em função da situação desportiva da equipa, que se encontra no último lugar da tabela da Liga NOS. Ainda na semana passada, várias paredes perto do Estádio do Bessa foram pintadas com ameças a Vítor Murta, exigindo a demissão do presidente da SAD axadrezada."A Boavista FC, Futebol SAD comunica que Ricardo Costa cessou as funções de Diretor Desportivo para a área do Futebol Profissional, num cargo que passará a ser ocupado por Fary Faye. O Boavista FC agradece a Ricardo Costa todo o empenho, profissionalismo e dedicação com que serviu este símbolo."