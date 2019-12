Ricardo Costa: «Tentámos anular as transições, mas o Benfica foi eficaz»

Ricardo Costa, defesa do Boavista, foi um dos homens lançados por Lito Vidigal para a receção ao Benfica, que terminou comdos encarnados, em jogo de abertura da 13.ª jornada do campeonato português.No final da partida, o defesa português revelou que o "momento de transição" foi o principal obstáculo à estratégia montada pelo conjunto da cidade Invicta. "Entrámos a frio e um momento de transição do Benfica complicou a estratégia. Tentámos anular as transições, mas o Benfica foi eficaz. Esses são momentos importantes. Sabíamos disso, mas eles também têm qualidade…", afirmou Ricardo Costa, em declarações à Sport TV."Com o 3-1 já era complicado e o Benfica ficou cima. Tentámos equilibrar com um jogador rápido na frente para dar linhas de passe, mas não foi possível.""Foram em momentos diferentes. O FC Porto conseguiu a vantagem cedo e hoje igualámos antes do intervalo, tivemos oportunidades e posse de bola. Mas uma perda de bola deixou o Vinícius sozinho e ele finaliza bem. Acontece", concluiu.