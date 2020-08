Ricardo Costa vai ser o novo diretor desportivo do Boavista

Ricardo Costa é o novo diretor desportivo do Boavista, segundo apurou Record. O até aqui defesa-central terminou o contrato que o ligava aos axadrezados enquanto jogador, mas não vai desligar-se do clube, visto ter aceite o convite endereçado pela direção para assumir um lugar de destaque na estrutura do futebol.





Visto como um líder nato, créditos que deixou vincados na passagem pela formação do Boavista e também na última temporada, Ricardo Costa é um nome que enche as medidas aos responsáveis boavisteiros para um cargo que terá uma vital importância no novo ciclo do clube.Aos 39 anos e depois de uma longa carreira que contou com duas passagens pelo Bessa, o experiente jogador retira-se dos relvados e lança-se numa nova etapa para a qual está extremamente motivado e na qual está já a trabalhar afincadamente.Fary, até então diretor desportivo do Boavista, irá subir na hierarquia e assumir um lugar mais próximo da direção.