Ricardo Mangas: «A estratégia caiu após o golo»

Ricardo Mangas não escondeu a sua desilusão com mais uma derrota do Boavista, agora diante do Sporting, por 2-0.





"A estratégia caiu após o golo, mas desde daí foi um jogo dividido que caiu para o lado deles. No entanto, dada a maneira como trabalhamos e nos dedicamos, as coisas vão começar a aparecer mais tarde ou mais cedo", afirmou o defesa, à Sport TV, onde ainda reconheceu que o remate de Porro acabou com o jogo: "O segundo golo do Sporting surge quando estávamos mais otimistas, e isso abala um pouco a confiança. A trabalhar assim vamos conseguir marcar daqui para frente. De certeza que as coisas vão melhorar".