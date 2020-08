O lateral-esquerdo Ricardo Mangas é reforço do Boavista até 2024, confirmando-se a notícia de Record a 31 de julho. O defesa foi uma das revelações da 1ª Liga, ao serviço do Aves, tendo chamado a atenção da SAD do Bessa devido ao elevado potencial que demonstrou.

Trata-se de uma aquisição que obrigou a uma operação meticulosa por parte dos responsáveis axadrezados. Para além da situação conturbada que a SAD avense atravessa, foi preciso levar em conta o facto de o Benfica ainda deter 50% dos dinheiros económicos do jogador natural de Olhão.

Ricardo Mangas fez a formação praticamente toda a na Luz até ser enviado para o Aves, onde integrou o plantel campeão nacional de sub-23 na Liga Revelação, em 2018/19.