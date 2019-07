Robson cedido ao Khorfakkan

Robson foi emprestado ao Khorfakkan, emblema recém-promovido ao escalão principal dos Emirados Árabes Unidos. O defesa-central vai cumprir o segundo período de empréstimo, depois de na última temporada ter estado ao serviço do Baniyas, do mesmo país.





O brasileiro tem contrato com os axadrezados até ao final desta temporada, sendo que, para além do Bahia, clube da sua formação, Robson já jogou nos iranianos Esteghlal Tehran e nos japoneses do Kawasaki Frontale.