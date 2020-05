SAD do Boavista recusa ação conjunta contra a Altice

A SAD do Boavista recusa ser envolvida em qualquer movimento conjunto no sentido de responsabilizar a Altice pela sua recusa em pagar as prestações de direitos televisivos relativas a abril e maio com a justificação de que o campeonato português esteve parado.











COMUNICADO



Perante uma notícia dada a conhecer hoje, pelo O Jogo, o Conselho de Administração da Boavista, SAD vem esclarecer que o seu presidente nunca teve nenhum diálogo com os seus homólogos de Sociedades, que têm contratos televisivos com a Altice, no sentido de uma ação conjunta contra esta operadora.



No momento complicado que vive o futebol português, entende o CA da Boavista, SAD que apenas o diálogo - que privilegia - pode resolver questões em aberto.



Conselho de Administração da Boavista, SAD







Para além dos axadrezados, os clubes que têm contrato com a multinacional francesa são FC Porto, V. Guimarães e Rio Ave. No caso dos dragões, a intransigência em ceder é total, sendo admito o recurso aos tribunais para garantir o cumprimento integral dos acordos.O Boavista, pelo seu lado, e através de comunicado oficial, nega qualquer diálogo com os outros emblemas afetados e coloca de parte qualquer "ação conjunta contra esta operadora". Em suma, a SAD do Bessa entende que "apenas o diálogo" poderá "resolver questões em aberto", pelo que pretende privilegiar essa via.