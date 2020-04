Saiba qual é o melhor onze de sempre do Boavista

Ricky e João Vieira Pinto foram, este sábado, considerados os dois melhores avançados do Boavista, garantindo assim um lugar no melhor onze da história do clube do Bessa. Esta foi uma votação promovida ao longo das últimas semanas, onde os sócios e adeptos axadrezados puderam participar.





Ricky recebeu 26,8% dos votos dos adeptos boavisteiros e João Vieira Pinto recolheu 25,2% das preferências. Destacaram-se da concorrência, igualmente de respeito, como Elpídio Silva (15,7%) ou Jimmy Hasselbaink (13,85%). Com menos de 10% dos votos ficaram Marlon Brandão, Nuno Gomes, Isaías Soares, Ayew Kwame, Vítor Batista e Júlio Augusto.Revelamos agora todo o onze de eleição dos adeptos axadrezados: Alfredo; Paulo Sousa, Litos, Mário João, Quevedo; Petit, Sanchez, Timofte; Artur, Ricky e João Vieira Pinto.