Seabra reage à opinião de Jesus: «Não estamos minimamente interessados no que dizem os outros»

No rescaldo do triunfo por 3-0 do Boavista sobre o Benfica, na jornada passada da Liga NOS, Jorge Jesus teceu algumas críticas à postura da equipa axadrezada, apontando concretamente ao número de faltas cometidas pelos homens de Vasco Seabra.





Hoje, em conferência de imprensa, o treinador do Boavista recordou a vitória "clara e inequívoca" da sua equipa e disse não estar "minimamente interessado naquilo que os outros dizem"."Quando nós vencemos de forma tão clara e inequívoca, quando ao intervalo a diferença era de quatro faltas entre uma e outra equipa e uma equipa tinha 11 remates e com vantagem no marcador, não vamos falar sobre o que as pessoas têm como opinião. Cada um terá sempre a sua opinião, respeitamo-la e centramo-nos no que fazemos", começou por dizer."Analisámos o jogo, vimos o que fizemos de bem e mal, tal como nas outras semanas e valorizamos o que são os nossos comportamentos, ações, jogadores e a entrega da nossa equipa. Não estamos minimamente interessados naquilo que os outros dizem, valorizamos o que somos, o que sentimos e o que são os nossos comportamentos", apontou.