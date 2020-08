Show garantido no meio-campo do Boavista

Escassas semanas depois da despedida da temporada 2019/20, as oficinas do Bessa reabriram esta segunda-feira e a primeira versão do Boavista 2020/21 apresentou-se ao trabalho. Com muitas caras novas à mistura e com muitas figuras que se despediram da última época ausentes, o novo plantel axadrezado está ainda longe de estar fechado, mas a verdade é que já conta com uma grande novidade: Show.





O médio angolano, de 21 anos, foi a principal surpresa do primeiro dia de trabalho. O jogador, que pertence aos quadros do Lille e que na última temporada esteve cedido ao Belenenses SAD, é reforço do Boavista e até já esteve no reduto boavisteiro a realizar os habituais exames médicos.O processo foi encetado nos últimos dias e está quase fechado, mas, para chegar a este ponto, foi crucial a ligação existente entre o Lille e o Boavista. O emblema francês, recorde-se, é detido por Gérard Lopez, o mesmo investidor que está prestes a entrar na SAD boavisteira. Essa ponte, aliás, já foi preponderante para que Angel Gomes, jogador que fez toda a formação no Manchester United, rumasse, também ele, ao Bessa.Agora, será a vez de Show seguir o mesmo caminho, depois das passagens pelo Belenenses SAD e pelo 1.º de Agosto, de Angola.